Tentato furto di autovettura a Catania: 39enne arrestato dopo un inseguimento

Durante i servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania sono intervenuti a seguito della segnalazione di un furto di un’automobile avvenuto in via Zurria. Il veicolo, successivamente, è stato ritrovato dal proprietario in via Stella Polare.

Mentre perlustravano la parte bassa di via Plebiscito, i poliziotti hanno notato un giovane, il proprietario della vettura rubata, che inseguiva un’altra persona gridando: “È lui! È lui!”.

Gli agenti sono immediatamente intervenuti bloccando il fuggitivo, che si è rivelato essere un pregiudicato catanese di 39 anni. Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che l’uomo, dopo aver forzato la portiera di un’altra vettura parcheggiata regolarmente in via Plebiscito utilizzando una chiave adulterina, aveva tentato di avviare il veicolo forzando il blocco dell’accensione.

Il proprietario della seconda vettura, rintracciato sul posto, ha immediatamente formalizzato una denuncia presso gli Uffici di Polizia.

L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria residenza.