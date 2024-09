Incidente stradale nel Catanese: moto fuori controllo, due feriti gravi

Grave incidente stradale sulla Strada Statale 120 dell’Etna e delle Madonie, nei pressi della contrada Montelaguardia a Randazzo, in provincia di Catania. Una moto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo e sbandato. I due occupanti del mezzo sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in elisoccorso agli ospedali Cannizzaro e Garibaldi di Catania. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Randazzo, che stanno investigando per chiarire la dinamica dell’incidente.

