Tentano furto in casa a Catania: arrestati due uomini in via Sforzesca

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza due catanesi, di 44 e 45 anni, per tentato furto in abitazione aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Catania. Gli agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti in via Sforzesca dopo una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza da parte di alcuni residenti che avevano notato due uomini intenti a forzare la serratura di un portone d’ingresso.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno sorpreso i due accovacciati davanti all’abitazione indicata. Alla richiesta di spiegazioni, i sospetti hanno tentato di giustificarsi con versioni confuse e contraddittorie, sostenendo di essere stati incaricati dal proprietario di eseguire alcuni lavori di manutenzione. Per rendere credibile la loro versione, hanno mostrato un sacchetto con attrezzi da lavoro – pinze, cacciaviti e un martello – che uno dei due stava usando per colpire la serratura.

Contattato immediatamente, il proprietario dell’immobile ha però smentito ogni coinvolgimento, dichiarando di non conoscere affatto i due uomini né di aver affidato loro alcun incarico. Le dichiarazioni, confermate anche in sede di denuncia, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di accertare il tentativo di effrazione.

I due, già noti alle forze dell’ordine per reati dello stesso tipo, sono stati arrestati per tentato furto in abitazione aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, condotti nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.

