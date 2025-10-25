Catania, controlli dei NAS alle paninerie del centro: sequestrati 8 chili di alimenti

Verifiche dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità per garantire sicurezza alimentare e tutela dei consumatori.

Catania. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Catania, con il supporto dei militari della Compagnia di Piazza Dante, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo presso alcune paninerie del centro etneo per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Nel corso delle ispezioni, i militari hanno sequestrato 8 chilogrammi di panini privi di qualsiasi indicazione relativa alla data di produzione e al numero di lotto, elementi fondamentali per la tracciabilità e la sicurezza degli alimenti. Gli alimenti saranno sottoposti a procedura di distruzione, come previsto dalla normativa vigente, previa comunicazione all’Assessorato regionale alle Attività produttive.

In una delle attività controllate, una panineria in via Etnea, i Carabinieri hanno riscontrato carenze igieniche quali la presenza di brina nei frigoriferi e un’increspatura nell’intonaco del soffitto sopra l’area di cottura, che avrebbe potuto causare il distacco di materiale. Per queste violazioni, il titolare, un 27enne catanese, è stato sanzionato con una multa di 1.000 euro.

Un secondo controllo, effettuato in una panineria di via Vittorio Emanuele Orlando, ha portato a ulteriori accertamenti per violazioni della normativa sulla tracciabilità degli alimenti. Il titolare, un 32enne originario di Ragalna, è stato sanzionato per un importo di 1.500 euro.

I controlli dei NAS – spiegano dal Comando Provinciale dei Carabinieri – rientrano in un più ampio piano di monitoraggio volto a garantire la sicurezza alimentare, la tutela della salute pubblica e la qualità dei prodotti destinati al consumo. Gli interventi proseguiranno anche nei prossimi giorni, in particolare nelle zone di maggiore affluenza turistica e nei quartieri del centro storico.

