Catania, controlli dei NAS alle paninerie del centro: sequestrati 8 chili di alimenti

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 25 Ottobre 2025 - 14:28

Verifiche dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità per garantire sicurezza alimentare e tutela dei consumatori.

Catania. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Catania, con il supporto dei militari della Compagnia di Piazza Dante, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo presso alcune paninerie del centro etneo per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Nel corso delle ispezioni, i militari hanno sequestrato 8 chilogrammi di panini privi di qualsiasi indicazione relativa alla data di produzione e al numero di lotto, elementi fondamentali per la tracciabilità e la sicurezza degli alimenti. Gli alimenti saranno sottoposti a procedura di distruzione, come previsto dalla normativa vigente, previa comunicazione all’Assessorato regionale alle Attività produttive.

In una delle attività controllate, una panineria in via Etnea, i Carabinieri hanno riscontrato carenze igieniche quali la presenza di brina nei frigoriferi e un’increspatura nell’intonaco del soffitto sopra l’area di cottura, che avrebbe potuto causare il distacco di materiale. Per queste violazioni, il titolare, un 27enne catanese, è stato sanzionato con una multa di 1.000 euro.

Un secondo controllo, effettuato in una panineria di via Vittorio Emanuele Orlando, ha portato a ulteriori accertamenti per violazioni della normativa sulla tracciabilità degli alimenti. Il titolare, un 32enne originario di Ragalna, è stato sanzionato per un importo di 1.500 euro.

I controlli dei NAS – spiegano dal Comando Provinciale dei Carabinieri – rientrano in un più ampio piano di monitoraggio volto a garantire la sicurezza alimentare, la tutela della salute pubblica e la qualità dei prodotti destinati al consumo. Gli interventi proseguiranno anche nei prossimi giorni, in particolare nelle zone di maggiore affluenza turistica e nei quartieri del centro storico.

Parole chiave: Catania, NAS, Carabinieri, sicurezza alimentare, controlli, paninerie, sequestro, igiene, tracciabilità, via Etnea, via Vittorio Emanuele Orlando

Tentano furto in casa a Catania: arrestati due uomini in via Sforzesca

Redazione 25 Ottobre 2025 - 14:26

Catania, ladro d’ottone fermato: rubava placche e maniglie

Redazione 25 Ottobre 2025 - 08:03

Nesima, via all’iter per due nuove caserme: sicurezza e rigenerazione

Redazione 25 Ottobre 2025 - 07:58

Torre del Grifo torna al Catania: rinascita a casa

Redazione 24 Ottobre 2025 - 07:57

Catania, 34enne arrestato per aver aggredito la moglie malata

Redazione 24 Ottobre 2025 - 07:43

Catania, il Camper della Prevenzione porta la salute tra la gente

Redazione 23 Ottobre 2025 - 19:56

Ultimissime

Randazzo, inaugurato il Parco Sciarona: valorizzare l’Etna e il lavoro dei forestali

Redazione 25 Ottobre 2025 - 14:50

Catania, controlli dei NAS alle paninerie del centro: sequestrati 8 chili di alimenti

Redazione 25 Ottobre 2025 - 14:28

Tentano furto in casa a Catania: arrestati due uomini in via Sforzesca

Redazione 25 Ottobre 2025 - 14:26

Giarre, Giorgio Basilotta nominato “Alfiere del Lavoro” dal Presidente Mattarella

Redazione 25 Ottobre 2025 - 09:06

Catania, ladro d’ottone fermato: rubava placche e maniglie

Redazione 25 Ottobre 2025 - 08:03