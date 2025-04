Tentano di rubare uno scooter in pieno centro: arrestati due minorenni a Catania

Avevano messo gli occhi su uno scooter parcheggiato in pieno centro storico, e in pochi secondi hanno provato a portarlo via, incuranti dell’orario e dei passanti. Ma il piano di due giovanissimi catanesi, entrambi di 17 anni, è naufragato grazie all’intervento del personale di vigilanza di un negozio in via Sant’Euplio, che ha subito allertato la Polizia di Stato. I due minorenni, secondo la ricostruzione degli agenti, sono arrivati a bordo di un’auto con altri due giovani, uno dei quali, anch’egli minorenne, si trovava alla guida nonostante fosse privo di patente. Dopo essere scesi dal mezzo, i due hanno tagliato la catena di sicurezza di uno scooter parcheggiato poco distante, cercando di forzarlo. Ma il loro gesto non è passato inosservato: scoperti dal vigilante, sono risaliti in auto e hanno tentato la fuga nel traffico cittadino.

La segnalazione precisa e la descrizione fornita hanno permesso alle pattuglie della squadra volanti della Questura di Catania di rintracciarli poco dopo in via Grimaldi, dove l’auto è stata intercettata e fermata. A bordo, i poliziotti hanno trovato e identificato i quattro giovani, e durante la perquisizione del veicolo è stato rinvenuto nel bagagliaio un flex a batteria professionale, lo stesso strumento usato per tentare il furto. Lo scooter, si è poi scoperto, era di proprietà di un dipendente di un negozio della zona, che lo aveva lasciato lì per recarsi al lavoro.

Il giovane alla guida del mezzo, un minorenne che aveva preso l’auto a noleggio dello zio, è stato sanzionato per guida senza patente e riaffidato ai genitori. I due 17enni, riconosciuti dal vigilante, sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Su disposizione del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, i due ragazzi sono stati condotti all’Istituto Penale per i Minorenni di via Franchetti, in attesa dell’udienza di convalida.