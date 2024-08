Tamponamento sulla tangenziale di Catania: traffico in tilt, nessun ferito

Questa mattina, intorno alle 7:30, si è verificato un incidente stradale sulla Tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo di Misterbianco, in direzione Siracusa. Per motivi ancora da accertare, sei veicoli sono stati coinvolti in un tamponamento che ha subito provocato lunghe code, estendendosi fino allo svincolo di Gravina di Catania. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale di Catania, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto, effettuare i necessari rilievi e gestire la circolazione stradale. Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Polizia Stradale, la strada è stata riaperta e il traffico sta lentamente tornando alla normalità.

