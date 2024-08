Operazione antidroga a Librino: arrestato 22enne con oltre 7 kg di marijuana

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e repressione dei reati legati alle sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Volanti e dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno condotto un’operazione nel quartiere Librino, precisamente in via Fossa della Creta.

Durante l’operazione, il cane poliziotto Ares ha segnalato con insistenza la presenza di qualcosa all’interno di un garage. Gli agenti, con l’aiuto dei residenti, sono riusciti a identificare il proprietario del garage, un 22enne catanese con precedenti penali. Due poliziotti, accompagnati dall’altro cane poliziotto Maui, si sono recati all’appartamento del giovane, mentre altri agenti sorvegliavano il garage.

Nella perquisizione domiciliare, Maui ha individuato tre grammi di marijuana, due coltelli a serramanico, due passamontagna e una macchinetta per il sottovuoto nella camera da letto del sospettato. Ulteriori nove grammi di marijuana sono stati trovati nella credenza della cucina.

Successivamente, gli agenti si sono spostati al garage segnalato da Ares, dove hanno rinvenuto nove sacchi di cellophane contenenti 514 dosi di marijuana, per un peso totale di 1,080 kg. Inoltre, sono state sequestrate una bilancia da cucina, quattro bilancini elettronici di precisione e sei buste sottovuoto contenenti marijuana per un peso di 6,250 kg.

In totale, l’operazione ha portato al sequestro di 7,342 kg di marijuana. Il 22enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del Pubblico Ministero, posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Successivamente, il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere, considerando i fatti accertati e una precedente condanna a due anni di reclusione con pena sospesa, sempre per reati legati agli stupefacenti.