Tamajo: “Mai in corsa se Schifani vorrà ricandidarsi”

Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività, ribadisce il suo sostegno a Renato Schifani per un possibile secondo mandato alla guida della Regione Sicilia, dichiarando di non avere intenzione di candidarsi come governatore qualora Schifani decidesse di ricandidarsi. “Renato Schifani è un ottimo presidente, e fin quando lui vorrà fare il governatore, io sarò al suo fianco a sostenerlo, a supportarlo e a cercare di dare il mio contributo per la crescita della mia terra,” ha scritto Tamajo sui suoi profili social.

Tamajo ha voluto chiarire la sua posizione in merito alle voci di un suo possibile interessamento per la corsa a Palazzo d’Orléans: “Nonostante le voci che cercano di creare dissenso, il mio impegno è sempre stato e continuerà ad essere chiaro: lavorare con serietà, dedizione e trasparenza. In questo contesto, è fondamentale riconoscere che Schifani è il naturale governatore della Sicilia. Se deciderà di ricandidarsi alle prossime elezioni regionali – ribadisce l’assessore sul suo blog – avrà tutto il diritto di farlo e il mio assoluto sostegno, poiché ha dimostrato di essere una guida capace e competente per la nostra Regione.”

Le parole di Tamajo trovano conferma anche nel sostegno di Totò Cardinale, ex ministro e influente politico siciliano, che in una recente intervista a BlogSicilia ha chiarito la posizione del suo gruppo: “Non diciamo eresie politiche. Il candidato presidente della Regione sarà di nuovo Renato Schifani,” ha affermato Cardinale, ex leader di Sicilia Futura. “Si lavora per questo ed è una cosa naturale. Un presidente della Regione che sta facendo bene è il naturale ricandidato per il secondo mandato. Su questo non c’è alcun dubbio né alcun dibattito da fare. Tamajo è e resta uno dei massimo sostenitori. Se ci saranno altre battaglie in futuro, le si farà nei modi e nei tempi giusti.”