Successo Siciliano: Cuore Lavico conquista il mondo grazie ad Amazon

Amazon ha rilasciato il Report 2024 sull’Impatto Economico delle Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane che vendono attraverso il suo negozio online, evidenziando come la Sicilia sia una delle regioni di maggior successo. Con oltre 1.300 PMI attive e circa 45 milioni di euro di vendite all’estero nel 2023, la Sicilia ha registrato un incremento del 35% rispetto all’anno precedente. Questo successo è confermato anche dall’aumento del numero di prodotti venduti: nel 2023 le PMI siciliane hanno distribuito più di 9 milioni di articoli, segnando un incremento del 30% rispetto al 2022.

Un esempio emblematico di successo è rappresentato da “Cuore Lavico”, un’azienda siciliana specializzata nella produzione di articoli in pietra lavica Etnea, come tavoli, piatti e piastre per pizza e barbecue. Francesco Cunsolo, Socio e Amministratore di Cuore Lavico, sottolinea come l’ingresso su Amazon nel 2013 abbia segnato un punto di svolta per l’azienda. “L’approdo su Amazon ci ha aperto a un pubblico internazionale: oggi il 90% del nostro fatturato proviene dalle vendite online. Attraverso la vetrina Made in Italy, riusciamo a raggiungere con successo mercati come Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Olanda e Svezia, che rappresentano il 60% del nostro fatturato complessivo.”

A livello nazionale, più di 21.000 PMI italiane sono presenti su Amazon, con oltre il 65% di esse che ha registrato vendite all’estero per un valore complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro nel 2023, segnando un aumento del 25% rispetto al 2022. Le PMI italiane su Amazon hanno venduto più di 150 milioni di prodotti in tutto il mondo, con Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti e Austria tra i mercati esteri di maggior successo.

Amazon supporta attivamente la crescita delle PMI italiane attraverso investimenti significativi in logistica, servizi, strumenti e formazione. Nel 2022, l’azienda ha investito oltre 8 miliardi di euro a livello europeo, promuovendo iniziative come “Accelera con Amazon” e la vetrina “Made in Italy”, che offre oltre 2 milioni di prodotti italiani a un pubblico globale.

Giulio Lampugnani, Direttore Servizi Logistica e Avvio alla vendita Marketplace di Amazon EU, afferma: “Amazon è un alleato delle piccole e medie imprese. Solo nel 2022, abbiamo investito significativamente per supportare la crescita delle PMI, contribuendo alla digitalizzazione, all’internazionalizzazione e alla promozione del Made in Italy.”

Il successo di Cuore Lavico e di altre PMI italiane dimostra il ruolo cruciale di Amazon nel favorire l’espansione internazionale delle piccole imprese italiane, promuovendo la tradizione e l’artigianato locali su scala globale.