Successo e Partecipazione al Taormina Food Expo 2024

Un grande successo di pubblico e partecipazione ha caratterizzato il Taormina Food Expo 2024, che si è svolto dal 21 al 24 novembre presso il Palazzo dei Congressi di Taormina. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione è stata promossa dalla CNA Sicilia con il supporto dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, il patrocinio dell’Assessorato Regionale al Turismo e la collaborazione del Comune di Taormina.

L’Inaugurazione

A inaugurare l’evento sono stati Nello Battiato e Piero Giglione, rispettivamente presidente e segretario della CNA Sicilia, insieme a figure di spicco delle istituzioni locali, nazionali e internazionali, tra cui il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, l’assessore regionale Salvatore Barbagallo, il ministro maltese Anton Refalo e il presidente del Parlamento maltese, Angelo Farrugia.

Numeri e Attrazioni

L’esposizione ha accolto oltre 50 aziende del settore agroalimentare siciliano e maltese, attirando migliaia di visitatori nei suoi quattro giorni. Oltre agli stand, gli show cooking quotidiani curati da chef siciliani e maltesi hanno celebrato i sapori della tradizione. Non meno rilevanti sono stati i talk show, che hanno trattato temi come la dieta mediterranea e la sostenibilità, e la rubrica “Il gusto dei libri”, che ha ospitato autori come Salvo Toscano e Gerardo Rizzo, oltre a un omaggio al maestro Andrea Camilleri in vista del centenario della sua nascita.

B2B e Prospettive per il Futuro

Gli incontri B2B, organizzati dall’Ufficio Promozione CNA e dall’agenzia ICE, hanno dato alle aziende l’opportunità di presentare i propri prodotti a numerosi buyers internazionali.

“La CNA sta investendo da anni sull’agroalimentare siciliano – spiegano Tindaro Germanelli e Enzo Di Stefano della CNA Agroalimentare Sicilia – per valorizzare il nostro patrimonio culturale e gastronomico, promuovendo la qualità e sostenendo la tutela dell’ambiente e stili di vita sani”.

Sicilia, Regione Europea della Gastronomia 2025

In vista dell’iniziativa “Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025”, CNA sta lavorando per ottenere la certificazione Stg (Specialità Tradizionali Garantite) per nove piatti iconici siciliani, presentati per la prima volta nel Taormina Food Expo 2023.

Un Legame con il Territorio

“La Sicilia è un luogo del cuore per la CNA – sottolinea Dario Costantini, presidente nazionale – ed è qui che vogliamo dare avvio a un laboratorio per la valorizzazione della gastronomia italiana, promuovendo le materie prime locali e rafforzando l’identità dei territori”.

Concludendo, il Taormina Food Expo 2024 si conferma non solo una vetrina per l’eccellenza agroalimentare, ma un evento strategico per consolidare il legame tra tradizione, innovazione e promozione del territorio.