Catania: Controlli Interforze per Garantire Sicurezza nella Movida

Nel fine settimana, le forze dell’ordine di Catania hanno intensificato i controlli nelle aree della movida cittadina, con un’operazione coordinata dalla Questura per vigilare sulla sicurezza pubblica e prevenire comportamenti illeciti. L’attività, che ha coinvolto Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale e l’Esercito Italiano nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, ha interessato in particolare le zone più frequentate del centro storico, come Piazza Bellini, via Etnea, Piazza Università e altre vie ad alta concentrazione di locali.

Un dispositivo capillare e mirato

Il piano, diretto da un ufficiale di pubblica sicurezza, ha visto la presenza di pattuglie fisse e mobili, integrate da agenti appiedati che hanno monitorato le aree pedonali. L’obiettivo principale è stato quello di garantire il sereno svolgimento della movida, prevenendo episodi di spaccio, comportamenti pericolosi alla guida e fenomeni come i parcheggiatori abusivi.

Durante le attività, sono state identificate 210 persone, di cui 45 con precedenti, e controllati 95 veicoli, tra auto e motocicli. Gli agenti hanno sanzionato 20 violazioni del Codice della Strada, principalmente per guida senza patente, mancata assicurazione e mancanza del casco, per un totale di circa 7.000 euro in multe. Inoltre, 15 perquisizioni personali hanno portato al sequestro di marijuana e alla segnalazione di un giovane di 19 anni alla Prefettura come assuntore. Lo stesso è stato sanzionato per guida senza casco, con fermo amministrativo del mezzo.

Parcheggiatori abusivi e sanzioni amministrative

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dei parcheggiatori abusivi. Sette soggetti, tutti noti alle forze dell’ordine, sono stati sanzionati amministrativamente e denunciati per violazione del provvedimento DACUR del Questore. Tra questi, un uomo è stato fermato per la seconda volta nel giro di pochi giorni e denunciato anche per minacce a pubblico ufficiale.

L’intervento dei Carabinieri nel centro storico

Parallelamente, l’Arma dei Carabinieri ha svolto controlli nelle aree di Piazza Federico di Svevia, Largo Rosolino Pilo e altre zone adiacenti. Sono state controllate 108 persone e 57 veicoli, con 23 sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un totale di circa 7.500 euro. Tra i casi più rilevanti, il fermo di una Fiat Panda e di un Piaggio Liberty, entrambi privi di assicurazione. Il giovane conducente del motociclo è stato anche multato per guida senza casco e mancata revisione.

Attività antidroga e prevenzione alcol

Le pattuglie dei Carabinieri hanno eseguito perquisizioni personali in Largo Rosolino Pilo, individuando un giovane di 21 anni in possesso di tre involucri di marijuana, poi segnalato alla Prefettura come assuntore. Sul fronte della guida in stato di ebbrezza, i controlli con etilometro non hanno riscontrato violazioni tra i conducenti sottoposti a verifica.

Risultati e obiettivi

L’operazione ha garantito un controllo capillare, contribuendo a prevenire situazioni di pericolo e a mantenere l’ordine pubblico nelle aree più affollate della città. La presenza delle forze dell’ordine ha permesso di evitare parcheggi selvaggi, comportamenti irrispettosi del decoro urbano e reati predatori, offrendo a cittadini e turisti un contesto sicuro per godersi la movida catanese.