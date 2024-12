Sparatoria a Paternò: un uomo ferito e ricoverato in ospedale

Un violento episodio di cronaca ha scosso Paternò nella serata di ieri. Un uomo del posto è stato ferito da colpi di arma da fuoco e successivamente trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santissimo Salvatore” a bordo di un mezzo privato. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito agli arti inferiori, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente si sarebbe verificato tra piazza della Concordia e piazza Santa Barbara, ma al momento le notizie disponibili sono frammentarie. I Carabinieri della Compagnia di Paternò stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. I militari si sono recati in ospedale per raccogliere la testimonianza della vittima, che in queste ore è stata interrogata per fare chiarezza sull’episodio.

La notizia è riportata dal quotidiano Livesiciliacatania.