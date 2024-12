Donna fugge dal compagno violento e si rifugia in auto: intervento della Polizia a Catania

Dramma nel quartiere San Giorgio, dove una donna di 37 anni, in lacrime e terrorizzata, ha trovato rifugio nella propria auto per sfuggire alla violenza del compagno. La donna ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato, che, tramite la Sala Operativa della Questura, ha mantenuto un contatto costante con lei, rassicurandola e invitandola a non uscire dal veicolo fino all’arrivo degli agenti.

La squadra Volanti è giunta rapidamente sul posto, trovando la donna barricata nella sua auto, visibilmente provata. Dopo essere stata tranquillizzata, ha raccontato agli agenti di essere stata aggredita in casa dal convivente, un uomo di 44 anni originario di Acireale con precedenti per reati legati alla droga. La vittima ha spiegato che non era la prima volta che subiva episodi di violenza, culminati quella sera in una lite furibonda.

Secondo quanto riferito, il compagno sarebbe andato su tutte le furie quando lei gli ha manifestato la volontà di porre fine alla loro relazione, aggredendola verbalmente, minacciandola di morte e causando una lesione al piede. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Nel frattempo, gli agenti hanno perquisito l’abitazione trovando il 44enne ancora in evidente stato di agitazione. Vista la gravità della situazione, il pubblico ministero di turno ha disposto per l’uomo una denuncia per maltrattamenti, l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati.

Grazie al pronto intervento della Polizia, la donna è stata messa in sicurezza, ponendo fine a una lunga serie di violenze domestiche.