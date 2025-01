Sorpreso a Confezionare Droga in Salotto Davanti ai Figli: Arrestato un 33enne a Catania

Un uomo di 33 anni è stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre confezionava marijuana nel salotto di casa, sotto gli occhi dei suoi due figli di soli 3 e 7 anni. L’arresto è avvenuto durante un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, insieme alla squadra motovolanti e alle unità cinofile, hanno eseguito un controllo in un edificio di via Balatelle. Il cane poliziotto “Maui”, noto per il suo fiuto infallibile, ha segnalato la presenza di droga in un’abitazione situata al secondo piano.

All’arrivo dei poliziotti, sono stati proprio i due bambini ad aprire la porta di casa, mentre il loro padre era intento a confezionare 52 grammi di marijuana in involucri di carta stagnola. Gli agenti, dalla porta d’ingresso, hanno osservato l’uomo mentre preparava con cura le dosi destinate alla vendita.

La droga e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati, e il 33enne è stato arrestato, mantenendo ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Dopo l’arresto, sentito il PM di turno, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. In sede di convalida, il Gip ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Durante ulteriori controlli nella zona, il cane “Maui” ha permesso di individuare una busta nascosta in un’area comune di un palazzo in via Abate Silvestri. La busta, contenente quasi 70 grammi di marijuana, è stata sequestrata a carico di ignoti.

L’operazione rappresenta un ulteriore esempio dell’impegno costante della Polizia di Stato nel contrastare lo spaccio di stupefacenti, soprattutto nei quartieri più sensibili di Catania.