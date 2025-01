Catania: Controlli Interforze per Garantire la Sicurezza della Movida Notturna

Nel fine settimana, a Catania, sono stati effettuati controlli interforze coordinati dalla Questura, per garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico, in particolare nelle aree di maggiore affluenza di giovani. L’operazione, mirata alla prevenzione e repressione di comportamenti illeciti, ha visto il coinvolgimento della Polizia di Stato, unità del X Reparto Mobile, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Esercito Italiano e Polizia Scientifica.

I Risultati dei Controlli

Gli agenti hanno istituito posti di controllo in diverse zone, tra cui piazza Bellini, via Etnea e piazza Stesicoro, identificando 205 persone, di cui 29 con precedenti penali, e controllando 90 veicoli. Durante le attività sono state elevate 13 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui 4 per guida senza casco, con il fermo dei ciclomotori, e 2 per assenza di copertura assicurativa, con sequestro delle vetture.

Un’attenzione particolare è stata riservata alla sicurezza dei pedoni e alla prevenzione dell’uso di droghe e abuso di alcol, senza riscontrare criticità significative. Le pattuglie hanno garantito l’ordine nelle aree pedonali, impedendo l’accesso di mezzi a due ruote.

Arresti e Sanzioni

Nel corso dei controlli, un 35enne marocchino è stato fermato mentre tentava di rubare le ruote di un’auto parcheggiata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato e sottoposto a un’ordinanza che prevede il trasferimento in una casa lavoro per sei mesi.

L’Arma dei Carabinieri ha messo in campo un dispositivo autonomo nel centro storico, controllando 115 persone e 67 veicoli. Sono stati fermati due parcheggiatori abusivi: uno denunciato per recidiva, l’altro multato e privato del denaro raccolto, circa 40 euro. Inoltre, sono state elevate 15 multe per un totale di circa 7.500 euro, con la revoca di una patente, la sospensione di due titoli di guida e il fermo di un’auto priva di assicurazione.

Attività Preventive

I controlli su strada hanno portato alla sospensione della patente a un 19enne e a un 37enne sorpresi alla guida di un mezzo utilizzando il cellulare. A un 24enne è stata revocata la patente per guida senza autorizzazione, nonostante una precedente sospensione.

Le verifiche contro la guida in stato di ebbrezza hanno interessato otto conducenti, senza riscontrare violazioni. Per quanto riguarda l’attività antidroga, nei giardini del Castello Ursino sono state effettuate perquisizioni personali su quattro giovani, che non hanno portato al rinvenimento di sostanze illecite.

La capillare presenza delle forze dell’ordine ha garantito un weekend tranquillo nel centro storico di Catania, impedendo condotte pericolose come la guida imprudente e il parcheggio indiscriminato. Grazie all’intensa attività di prevenzione, non si sono registrati disordini, consentendo a cittadini e turisti di vivere la movida in sicurezza.