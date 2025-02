Sielte è sponsor ufficiale di casa sanremo 2025, partner tecnologico per l’evento

Sielte S.p.A., azienda leader nella Service & System Integration e nelle soluzioni digitali, è sponsor ufficiale di Casa Sanremo 2025, il prestigioso salotto del Festival della Canzone Italiana, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025.

Come partner per le connessioni e le attività digitali, Sielte garantirà la piena operatività delle infrastrutture tecnologiche e delle reti necessarie per il successo dell’evento.

“Essere partner di Casa Sanremo 2025 è per noi motivo di grande orgoglio. Crediamo che la connessione tecnologica, umana e culturale sia il fondamento di un futuro migliore. Supportare un evento così significativo per l’italianità ci permette di dimostrare il valore delle tecnologie digitali nel creare sinergie tra persone, idee ed emozioni” – ha dichiarato Salvatore Turrisi, Presidente di Sielte S.p.A.

Grazie a questa collaborazione, l’azienda avrà l’opportunità di mettere in mostra il proprio know-how nel settore, che spazia dalla gestione delle reti di telecomunicazione alle soluzioni digitali per clienti pubblici e privati. Forte di una presenza consolidata in ambiti strategici, Sielte si conferma un punto di riferimento per la digitalizzazione del Paese.

Questa partnership rappresenta un connubio tra innovazione e cultura, sottolineando il ruolo di Sielte nella trasformazione digitale italiana. Con il supporto alle attività di Casa Sanremo, l’azienda rinnova il proprio impegno nel connettere persone e idee attraverso tecnologie avanzate.

Sielte s.p.a.

Con oltre 4.000 dipendenti in 31 sedi su tutto il territorio nazionale e un fatturato di circa 650 milioni di euro nel 2023, Sielte è leader nella Service & System Integration per le reti di telecomunicazioni, l’impiantistica tecnologica e l’IT per ambiti civili, industriali e militari. Grazie alla sua lunga storia 100% italiana, l’azienda continua a innovare, ampliando la propria offerta nel settore digitale e diventando un punto di riferimento per PA e cittadini, anche come Identity Provider.