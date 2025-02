Sequestrate due tonnellate di agrumi privi di tracciabilità durante i controlli della polizia

La Polizia di Stato ha sequestrato due tonnellate di agrumi privi della necessaria tracciabilità nel corso di un’operazione volta a contrastare l’abusivismo commerciale a Catania. L’attività di controllo, disposta dal Questore, ha coinvolto diverse forze dell’ordine, tra cui il Reparto Prevenzione Crimine, la Polizia Stradale, il Corpo Forestale della Regione Siciliana e la Polizia Locale “Annona”, operando nelle aree della Stazione Centrale e in viale Mario Rapisardi.

L’obiettivo dei controlli è garantire il rispetto delle normative sulla vendita degli alimenti e prevenire il commercio illegale di prodotti ortofrutticoli, spesso legato anche al fenomeno dei furti di agrumi.

Tre venditori ambulanti, privi di autorizzazione e dei requisiti necessari per la vendita, sono stati sanzionati per oltre 4.500 euro dal Corpo Forestale per la mancanza di tracciabilità dei prodotti. Due di loro hanno ricevuto ulteriori multe dalla Polizia Locale per oltre 7.000 euro per occupazione abusiva di suolo pubblico e vendita non autorizzata.

Gli agrumi sequestrati, dopo gli opportuni controlli, sono stati donati alla Caritas.

Durante l’operazione, sono state identificate 18 persone, tra cui tre già note alle forze di polizia. Un uomo, irregolare sul territorio e già destinatario di un ordine di espulsione, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Parallelamente, la Polizia Stradale ha effettuato controlli su diversi veicoli, contestando 10 violazioni al Codice della Strada, tra cui guida senza casco e uso del cellulare al volante, con conseguente sospensione immediata della patente. Inoltre, un uomo è stato denunciato per guida senza patente, essendo già stato sorpreso in passato nella stessa violazione. Anche in questo caso, vale la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto al commercio abusivo e alle attività illecite connesse, garantendo maggiore sicurezza e rispetto delle norme sul territorio cittadino.