Tentata rapina alla Playa di Catania: tre arresti dopo minacce e aggressioni

Tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania su richiesta della Procura Distrettuale. Si tratta di Salvatore Maugeri, 28 anni, Pietro Molino, 45 anni, e Salvatore Venuto, 27 anni, accusati di tentata rapina aggravata.

Secondo l’accusa, il fatto è avvenuto il 15 luglio 2024 nel parcheggio di uno stabilimento balneare alla Playa di Catania. Secondo le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dal Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, i tre uomini avrebbero cercato di rubare una Fiat 500X appartenente a una cliente dello stabilimento. Un dipendente del lido, di origine senegalese, li avrebbe sorpresi mentre uno tentava di mettere in moto l’auto e gli altri due facevano da palo per evitare controlli. Scoperti, i tre avrebbero minacciato il dipendente di morte e si sarebbero allontanati a bordo di scooter con la targa coperta da buste di plastica.

Poco dopo sarebbero tornati per intimidire il titolare dello stabilimento e i dipendenti, cercando di impedire che presentassero denuncia. Uno degli indagati avrebbe aggredito il dipendente senegalese colpendolo con un oggetto contundente ricavato da una sdraio abbandonata, mentre un altro avrebbe minacciato la moglie del titolare dicendole, in tono intimidatorio, che di mestiere faceva il ladro.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze delle vittime hanno permesso di identificare i tre uomini, che avevano agito a volto scoperto. Il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto per loro la custodia cautelare in carcere. Gli arrestati sono stati trasferiti alla Casa Circondariale di Catania. L’indagine è ancora in corso e per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.