Scuole siciliane: 9 milioni di euro per ammodernare 37 istituti a Catania

Oltre 9 milioni di euro saranno destinati all’ammodernamento di 37 scuole della provincia di Catania. Lo ha annunciato il parlamentare regionale della Lega, Luca Sammartino, ringraziando l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, per lo stanziamento. «Si tratta di un provvedimento fortemente voluto dalla Lega siciliana – ha dichiarato Sammartino – che cambierà il volto degli istituti, implementando servizi mensa, palestre, auditorium e laboratori scolastici».

Il Piano Triennale per l’Edilizia Scolastica 2023-2025 della Regione Siciliana conferma gli investimenti per Catania e altre province. Il documento, disponibile sul sito ufficiale della Regione, elenca 150 interventi prioritari in tutta l’isola, con un budget totale di 120 milioni di euro.

Il PON Istruzione 2021-2027 (Programma Operativo Nazionale) prevede ulteriori 50 milioni di euro per la Sicilia, destinati a digitalizzazione e contrasto alla dispersione scolastica. Tuttavia, come riporta Il Sole 24 Ore, la Sicilia è in ritardo nella presentazione dei progetti. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, in Sicilia: Il 35% degli edifici scolastici non dispone di certificato di agibilità. Solo il 22% delle scuole ha laboratori scientifici attrezzati. La dispersione scolastica raggiunge il 21,5%, contro una media nazionale del 13%.