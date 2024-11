Scontri tra Ultras del Catania e della Cavese sull’A2 in Calabria: momenti di tensione notturna

Violenti scontri si sono verificati la scorsa notte intorno alle 3:00 sull’autostrada A2, nei pressi dello svincolo di Tarsia, in provincia di Cosenza, tra tifosi ultras del Catania e della Cavese. Le due tifoserie, di ritorno da trasferte diverse, si sono ritrovate casualmente sull’autostrada e hanno occupato le corsie, lanciandosi petardi, pietre e bottiglie di vetro. Alcuni tifosi, secondo testimoni, avrebbero utilizzato anche spranghe di ferro e manganelli, aumentando la pericolosità degli scontri.

Per fortuna, non si registrano feriti, ma gli scontri hanno creato disagi per gli automobilisti, costretti a cambiare percorso per evitare di rimanere coinvolti nei tafferugli. Gli episodi hanno anche provocato rallentamenti e problemi alla circolazione sull’autostrada.

La Polizia di Cosenza ha avviato indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. I tifosi del Catania rientravano da Torre del Greco, dove la loro squadra aveva disputato un incontro contro la Turris, mentre quelli della Cavese provenivano da Messina, dove avevano assistito alla partita della loro squadra.