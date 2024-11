Annalisa Tardino: la voce della Sicilia a ‘Di Martedì’, confronto aperto con Elsa Fornero

Annalisa Tardino, ormai ospite fisso della trasmissione Di Martedì, condotta da Giovanni Floris su La7, continua a farsi notare per il suo stile comunicativo garbato e determinato. L’ex deputata europea della Lega, ha saputo ritagliarsi uno spazio di rilievo nel dibattito politico televisivo, portando avanti le sue posizioni in modo deciso ma sempre rispettoso.

Nell’ultima puntata, Annalisa Tardino ha avuto occasione di confrontarsi con la professoressa Elsa Fornero, ex ministra del Lavoro e figura di spicco nel panorama economico italiano. Il tema era, come spesso accade, la situazione economica del Paese e le politiche fiscali adottate dall’attuale governo, con particolare riferimento alla riforma fiscale e alla lotta all’evasione.

Con uno stile pacato ma diretto, Tardino ha voluto sottolineare le differenze tra l’approccio della destra e quello della sinistra su temi come l’evasione fiscale. “È uno stereotipo diffamatorio – ha affermato – pensare che la destra sia contraria alla lotta all’evasione. Al contrario, stiamo cercando di fare una distinzione netta tra l’evasione di grandi somme, che va combattuta con forza, e la necessità di non colpire indiscriminatamente i piccoli contribuenti.” La deputata ha anche citato i dati dell’Agenzia delle Entrate, che mostrano un incremento del 10% negli introiti grazie alle misure fiscali adottate, sottolineando l’impegno del governo nel rafforzare il sistema senza penalizzare i piccoli imprenditori e lavoratori.

Un altro aspetto affrontato da Annalisa Tardino è stato il tema delle detrazioni fiscali e delle agevolazioni per le famiglie. In risposta alle critiche della professoressa Fornero, ha ribadito che l’attuale esecutivo ha messo in campo misure concrete per sostenere le famiglie, con un’attenzione particolare alla lotta contro la denatalità e all’occupazione femminile. “Questo governo vuole favorire le famiglie con figli e sta portando avanti politiche familiari serie e concrete, un aspetto che distingue chiaramente la nostra linea rispetto a quella della sinistra,” ha dichiarato, sottolineando l’impegno per contrastare il calo demografico.

Annalisa Tardino ha poi voluto fare un appunto sulle recenti discussioni riguardo alle pressioni dei mercati finanziari. La deputata ha sottolineato che, a differenza di quanto spesso accadeva in passato, l’attuale governo non si lascia influenzare esclusivamente dai mercati internazionali, preferendo prestare attenzione alle esigenze concrete dei cittadini e dei mercati locali. “Come ha recentemente sottolineato Giorgia Meloni, in un video andato in onda durante la puntata, interessa cosa dicono i mercati rionali, non solo quelli finanziari,” ha dichiarato, facendo emergere l’impegno dell’esecutivo a favore della concretezza e della tutela dei bisogni delle famiglie italiane.

Il confronto tra Tardino e Fornero è stato uno dei momenti più interessanti della puntata. Da una parte, l’approccio rigoroso e accademico della Fornero, rappresentante di una visione più tecnica e istituzionale delle questioni economiche; dall’altra, Tardino, portavoce di una linea politica che si presenta come pragmatica e orientata ai bisogni della gente comune.