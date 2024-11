Controlli di Sicurezza nella discoteca di Ognina: denunce e sanzioni

Nella notte di Halloween, personale della Polizia di Stato, inclusi agenti della Squadra Volanti, della Divisione Anticrimine e della Divisione Polizia Amministrativa, ha effettuato controlli mirati all’interno di una discoteca a Ognina, denunciando gli organizzatori per mancanza di autorizzazioni.

L’iniziativa è stata parte di un’operazione del Questore per garantire la sicurezza dei giovani nei locali notturni. Gli agenti, travestiti da avventori, sono entrati nella discoteca, sorprendendo il personale. Nonostante il tentativo del deejay di spegnere l’impianto audio per evitare il controllo, la presenza della Polizia ha contenuto la situazione, prevenendo eventuali disordini tra i clienti, molti dei quali avevano speso fino a 600 euro per riservare tavoli.

Durante i controlli, sono state riscontrate gravi violazioni, portando al sequestro del locale per assenza di requisiti di sicurezza. La Divisione Polizia Amministrativa ha denunciato gli organizzatori poiché la discoteca non possedeva il certificato della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli, fondamentale per la tutela dell’incolumità pubblica. Inoltre, il gestore era sprovvisto di licenza per trattenimenti danzanti.

Il Servizio di Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro ha identificato diversi problemi, tra cui un impianto elettrico mal funzionante, mancanza di estintori e di porte di sicurezza, e ha comminato sanzioni per un totale di quasi 10.000 euro. Anche l’Ispettorato del Lavoro ha rilevato che i dipendenti non erano stati assunti regolarmente, sospendendo l’attività e imponendo sanzioni per 17.000 euro.

Questi controlli sono fondamentali per garantire che le discoteche siano ambienti sicuri per i giovani, prevenendo rischi e assicurando il rispetto delle normative di sicurezza. A seguito delle gravi infrazioni riscontrate, è stato disposto il sequestro dell’intero immobile.