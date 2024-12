San Cristoforo: controlli straordinari della Polizia

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha eseguito un’intensa azione di controllo straordinario nel quartiere San Cristoforo a Catania. L’operazione, finalizzata a prevenire azioni delittuose e verificare il rispetto delle misure di prevenzione, è stata coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Cristoforo” con l’impiego di oltre 30 poliziotti, unità cinofile e alcune pattuglie della Polizia Locale “Viabilità”.

Diversi controlli serali sono stati effettuati presso le abitazioni di pregiudicati catanesi per accertare il rispetto delle prescrizioni legate alla sorveglianza speciale. In tre casi, i poliziotti hanno verificato la violazione delle misure: dopo aver bussato ripetutamente senza ricevere risposta, hanno accertato l’assenza dei sorvegliati e proceduto alla loro denuncia.

Durante il pattugliamento, grazie all’intervento del cane antidroga, in due momenti distinti sono stati individuati giovani con sostanze stupefacenti. In particolare, due ragazzi catanesi hanno tentato di allontanarsi alla vista degli agenti, comportamento che ha insospettito la Polizia. Fermati e sottoposti a controllo, un 24enne è stato trovato in possesso di marijuana, mentre un 19enne aveva con sé 6 grammi di hashish. Entrambi hanno ammesso l’uso personale della droga e sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Complessivamente, l’operazione ha permesso di identificare 100 persone, tra cui diversi pregiudicati, e di controllare 46 veicoli, elevando 9 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, come la mancanza di assicurazione per responsabilità civile, con conseguente sequestro amministrativo di tre veicoli.

L’azione della Polizia di Stato conferma l’impegno costante per il controllo del territorio e la tutela della sicurezza nella zona di San Cristoforo.