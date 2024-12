Il Presidente Mattarella a Militello Val di Catania il 7 gennaio: un evento storico

Il prossimo 7 gennaio, Militello Val di Catania vivrà un momento straordinario con la visita del Presidente della Repubblica, On. Sergio Mattarella. L’annuncio arriva con grande emozione dal parlamentare e sindaco della città, Giovanni Burtone, che ha sottolineato quanto sia difficile trovare le parole per esprimere la gioia di accogliere nella comunità il Capo dello Stato, l’Istituzione più importante della nostra Repubblica.

La giornata sarà resa ancora più significativa dall’inaugurazione della scuola ristrutturata “Pietro Carrera”, un simbolo di rinascita e impegno per il futuro delle giovani generazioni. Il Presidente Mattarella sarà accolto con il rispetto e l’entusiasmo che merita, non solo per la sua storia personale e istituzionale, ma anche per l’equilibrio con cui esercita ogni giorno il ruolo di garante della Costituzione.

Questo evento rappresenta un momento unico per Militello e per tutto il comprensorio, un’occasione che segnerà la storia della comunità e rafforzerà il senso di appartenenza e orgoglio collettivo. La presenza del Presidente sarà un riconoscimento per il territorio e un invito a celebrare i valori che uniscono la nostra Repubblica.