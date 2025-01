Saldi invernali: i consigli di Confconsumatori per evitare truffe e rischi finanziari

Con l’avvicinarsi dei saldi invernali, che partiranno il 4 gennaio, Confconsumatori mette in guardia i consumatori su alcune insidie che potrebbero trasformare un’opportunità di risparmio in una vera e propria fregatura. L’associazione ha individuato tre ambiti principali in cui occorre prestare attenzione: le indicazioni sul prezzo scontato, gli acquisti online e il crescente fenomeno del “Buy now, pay later” (acquista ora, paga dopo).

Prezzo scontato: attenzione ai falsi ribassi

Secondo Confconsumatori, le riduzioni di prezzo devono essere calcolate sulla base del prezzo più basso praticato negli ultimi 30 giorni. Tuttavia, alcune aziende gonfiano artificialmente i prezzi prima di annunciare uno sconto, inducendo così i consumatori in errore. La Corte di Giustizia UE ha stabilito che le riduzioni pubblicizzate devono essere trasparenti e basarsi sui criteri previsti dalla normativa.

Acquisti online: occhio ai costi nascosti

Quando si acquista tramite piattaforme online, è importante verificare il prezzo effettivo dei prodotti. In passato, alcune società sono state sanzionate per aver omesso di indicare chiaramente costi aggiuntivi come commissioni, spese di spedizione o protezione degli acquisti, violando il Codice del Consumo. I consumatori sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni disponibili prima di effettuare un acquisto.

“Buy now, pay later”: una comodità che può nascondere rischi

Il sistema “Buy now, pay later” sta vivendo un vero e proprio boom, con un incremento del 133% degli importi erogati tra il primo trimestre 2022 e il secondo trimestre 2024, secondo i dati di Crif. Sebbene si presenti come un’opzione senza interessi, questa modalità di pagamento può comportare commissioni, penali per ritardi e rischi di sovraindebitamento. La Banca d’Italia ha avvertito che potrebbe incentivare acquisti impulsivi e portare a una quantità di debiti non sostenibili.

Il consumatore informato è il miglior difensore di sé stesso

“Spesso i consumatori prestano attenzione ai soliti accorgimenti, ma ignorano le nuove insidie che possono presentarsi,” ha dichiarato l’avvocato Carmelo Calì, vicepresidente nazionale di Confconsumatori. “Un consumatore informato ha già dimostrato di saper difendere i propri diritti, ed è per questo che abbiamo voluto richiamare l’attenzione su questi temi.”

Confconsumatori invita tutti a fare acquisti consapevoli durante i saldi, leggendo attentamente le condizioni d’acquisto e mantenendo sempre un occhio critico sulle promozioni e offerte che sembrano troppo vantaggiose per essere vere.