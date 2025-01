Esplosione di un petardo: amputato un dito a un 12enne albanese

Un grave incidente causato dall’esplosione di un petardo ha coinvolto tre ragazzi a Linera, frazione di Santa Venerina, ieri sera intorno alle 20. Un 12enne albanese ha subito l’amputazione di un dito della mano ed è ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Cannizzaro di Catania.

Dopo l’esplosione, il ragazzo è stato portato inizialmente al pronto soccorso di Acireale e successivamente trasferito al Cannizzaro per la gravità delle ferite. Qui è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di ricostruzione dell’arto, condotto da un’équipe di chirurghi plastici, ortopedici e vascolari. Sebbene i medici siano riusciti a salvare la mano, un dito era talmente compromesso da rendere necessaria l’amputazione.

Oltre al 12enne, altri due coetanei, suoi connazionali, sono rimasti feriti nell’incidente. Uno di loro ha riportato ferite giudicate guaribili in 20 giorni ed è stato dimesso. L’altro ha subito gravi lesioni agli occhi e rimane ricoverato sotto osservazione all’ospedale di Acireale.

Secondo quanto raccontato dai ragazzi, avrebbero trovato il petardo per strada e sarebbe esploso mentre il 12enne lo teneva in mano. Le indagini sull’accaduto sono condotte dagli agenti del commissariato di polizia di Acireale, che hanno ascoltato i genitori dei tre ragazzi, i quali non sono riusciti a fornire informazioni precise sull’incidente.

Gli investigatori hanno inoltre esaminato le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona, ma finora non sono emerse immagini utili a ricostruire l’accaduto. L’incidente ha acceso nuovamente i riflettori sui rischi legati all’uso improprio dei petardi, soprattutto durante il periodo delle festività.