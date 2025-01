Finanziamento per viale Benedetto Croce: 150mila euro per il decoro urbano e la viabilità di Catania

Un finanziamento di 150mila euro, approvato nell’ultima manovra finanziaria regionale, è stato destinato a Catania per la riqualificazione della zona di viale Benedetto Croce. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Comunale, Sebastiano Anastasi, che ha ringraziato l’on. Giuseppe Lombardo e la deputazione del Mpa per il supporto ottenuto. L’area interessata, situata in un punto strategico per la viabilità e adiacente a una scuola elementare, è attualmente caratterizzata da una strettoia che, sebbene definita “viale” nel piano regolatore, è in realtà una pista sterrata bitumata in passato per garantire l’accesso alle cooperative vicine. Quest’arteria è oggi fortemente trafficata e necessita di interventi per migliorare sia la funzionalità sia il decoro urbano.

Il progetto prevede l’attrezzamento di un’area come parcheggio per chi accompagna i bambini a scuola, oltre alla creazione di spazi verdi e panchine per migliorare l’estetica e la fruibilità della zona. Nella stessa area si trova anche uno spazio utilizzato dai cittadini come sgambamento per cani, che potrà essere migliorato per rispondere meglio alle esigenze della comunità. Anastasi ha evidenziato come un intervento mirato, pur con un budget contenuto, possa restituire dignità a una zona strategica, migliorandone l’utilizzo quotidiano.

In un momento di difficoltà economica per l’amministrazione comunale, il finanziamento rappresenta una boccata d’ossigeno importante per il territorio. Viale Benedetto Croce, attualmente vincolato dal nuovo piano regolatore, consente soltanto piccoli interventi, ma è uno spazio già ampiamente utilizzato dai cittadini. Il progetto mira a migliorare la qualità della vita locale, rispondendo a esigenze pratiche e decorative in un’area strategica della città. Anastasi ha infine sottolineato l’importanza di sfruttare al meglio queste risorse per offrire un servizio migliore alla comunità.