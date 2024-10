Ruggero Razza chiarisce: Il Consiglio d’Europa non è parte dell’Unione Europea

L’eurodeputato Ruggero Razza interviene per fare chiarezza riguardo alla confusione che circola su social e media circa il Consiglio d’Europa e il suo presunto legame con l’Unione Europea. “Il Consiglio d’Europa non è un’istituzione dell’Unione Europea”, sottolinea Razza, rispondendo a chi ha erroneamente collegato i due organismi dopo l’ingiustificato attacco alle forze di polizia italiane. Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione intergovernativa, fondata nel 1949, che conta 46 Stati membri e ha come scopo la promozione dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto. È un’entità indipendente dall’UE e non ha alcun fondamento nei trattati comunitari. A differenza del Consiglio d’Europa, il Consiglio dell’Unione Europea è uno degli organi centrali dell’Unione, rappresenta i governi dei paesi membri e partecipa alla formulazione delle leggi e al coordinamento delle politiche comunitarie. Razza ha evidenziato come questa confusione, presente in numerosi titoli di giornali e discussioni sui social, rischia di creare fraintendimenti: “Siamo vicini alle nostre forze dell’ordine, vittime di critiche ingiustificate. Il loro lavoro merita rispetto e non deve essere oscurato da polemiche strumentali”.

