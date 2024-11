Mascalucia: controllo dei Carabinieri sulla Sicurezza sul Lavoro

Nell’ambito delle operazioni di controllo mirate alla sicurezza sul lavoro, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Catania, con il supporto della Tenenza di Mascalucia e del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno condotto una serie di verifiche nel settore commerciale e della ristorazione nel territorio di Mascalucia. Questi interventi, che seguono le linee guida del Comando Provinciale di Catania, hanno l’obiettivo di contrastare il fenomeno del lavoro nero e delle irregolarità sul lavoro.

Durante un controllo presso un ristorante-pizzeria della zona, i Carabinieri hanno scoperto che il titolare impiegava sei lavoratori, tre dei quali completamente in nero, senza contratto né registrazione, esponendoli così a gravi rischi legati alla mancanza di copertura sanitaria, previdenziale e contributiva. La situazione ha portato a conseguenze importanti: il titolare è stato denunciato per violazioni delle normative sulla sicurezza sul lavoro, omessa sorveglianza sanitaria e mancata formazione del personale.

Le irregolarità rilevate hanno comportato l’applicazione di sanzioni amministrative per un totale di 23.500 euro, somma che comprende multe per mancato rispetto delle norme contrattuali e per la carenza di misure di sicurezza necessarie. A causa della percentuale di lavoratori non dichiarati, superiore al 10% del totale, è stata disposta anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Questa operazione rientra nelle iniziative dei Carabinieri volte a garantire la legalità e la sicurezza nei luoghi di lavoro, tutelando i diritti fondamentali dei lavoratori e scoraggiando pratiche che li mettono a rischio.