Cambierà radicalmente il benvenuto ai crocieristi a Catania

Entro fine novembre, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale assegnerà i lavori per una significativa opera di riqualificazione al Porto di Catania. L’intervento, dal valore di 312.688 euro, prevede la manutenzione straordinaria dello Sporgente centrale e delle aree circostanti il varco Dusmet, segnando l’inizio di una nuova fase che rivoluzionerà l’accoglienza dei turisti e il legame tra città e porto.

Questa iniziativa è parte di un progetto più ampio: il futuro Piano Regolatore del porto. “Si tratta del secondo intervento che avevamo già annunciato, con altri che seguiranno per migliorare il rapporto porto-città,” afferma Francesco Di Sarcina, presidente dell’Autorità portuale. “Finalmente possiamo realizzare queste opere grazie a condizioni strutturali migliorate. Stiamo mantenendo le promesse fatte.”

Il progetto trasformerà l’area in un biglietto da visita per i crocieristi, un luogo accogliente anche per operatori portuali e cittadini. Il piano prevede spazi funzionali, aree verdi, arredo urbano curato e percorsi sicuri e ordinati. Tra gli interventi principali, ci sono la creazione di tre rotatorie per ottimizzare la viabilità, nuove aiuole, percorsi pedonali ombreggiati con pergolati, marciapiedi, ripristino del basolato lavico, segnaletica rinnovata e un sistema di illuminazione pubblica.

La conclusione dei lavori è prevista per marzo 2025, quando l’area sarà finalmente pronta per accogliere cittadini e visitatori in un ambiente rinnovato e più accessibile.