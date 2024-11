Catania, l’Assessore Andrea Messina incontra il Profeta David E. Owuor: un dialogo tra istituzioni e spiritualità

Oggi, presso l’Assessorato Enti locali di Catania, l’Assessore agli enti locali e alla funzione pubblica, Andrea Messina, ha accolto il Profeta David E. Owuor, noto scienziato nel campo della genetica e ora predicatore del Ravvedimento e della Santità. L’incontro, voluto dall’Assessore Messina, è stato un momento di apertura e dialogo che ha posto l’accento sulla necessità di promuovere valori condivisi tra istituzioni e comunità religiose.

Messina ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando: “È stato un piacere per noi tutti ospitarvi, ci tenevamo a stabilire un rapporto di amicizia e collaborazione. Questo incontro suggella ancora di più il legame non solo con i rappresentanti di Catania, ma anche con i rappresentanti mondiali della vostra comunità. Anche noi rispettiamo e riconosciamo il ministero del Ravvedimento e della Santità.” Le parole dell’Assessore hanno rimarcato l’importanza del rispetto reciproco e della cooperazione tra le istituzioni e le realtà religiose di rilevanza globale.

Durante l’incontro, il Profeta Owuor ha condiviso un messaggio di forte impatto spirituale: “Sono stato mandato per annunciare il ritorno glorioso del Messia”. Ha parlato dell’urgenza di un ritorno al timore di Dio, alla giustizia e alla pace, criticando il peccato terreno e incoraggiando una rinnovata attenzione alla spiritualità e alla moralità.

Owuor ha inoltre fatto riferimento alle sue numerose profezie, tra cui la pandemia di coronavirus, che afferma di aver previsto quattro anni prima della sua diffusione globale. “Ho detto che la malattia sarebbe provenuta dall’Asia, che gli ospedali sarebbero stati inondati di pazienti, e che non ci sarebbero state cure e strutture adeguate per affrontare l’epidemia che ha cambiato la storia mondiale.”

L’incontro è stato seguito con interesse anche dal Senatore Domenico Scilipoti e dal Pastore Ottavio Prato, presenti in rappresentanza della comunità e delle autorità religiose. La presenza di queste figure ha conferito ulteriore rilevanza all’iniziativa, consolidando il messaggio di Messina di voler instaurare un dialogo aperto e costruttivo tra la città di Catania e le realtà spirituali di diversa provenienza.