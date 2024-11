Marta Minoves vince l’European Young Chef Award 2024.

Marta Minoves, giovane chef rappresentante della Catalogna, ha trionfato all’ottava edizione dell’European Young Chef Award 2024 con il piatto “Fonda Tor”. La giuria internazionale, guidata dalla chef stellata siciliana Martina Caruso, ha premiato la sua capacità di innovare la tradizione con sapori autentici e una presentazione di altissimo livello. Il concorso, tenutosi presso l’IPSSEOA “Giovanni Falcone” di Giarre dal 27 al 29 novembre, ha visto la partecipazione di otto finalisti provenienti da diverse Regioni europee della gastronomia.

Al secondo posto si è classificata Jasmin Kärkkäinen di Saimaa, Finlandia, con il piatto “Saimaa Gamekeeper’s New Autumn Classic”, apprezzato per l’eleganza e l’interpretazione dei sapori tradizionali della sua regione lacustre. Il terzo gradino del podio è andato alla siciliana Rosaria Grasso, originaria di Mascali (CT), che ha incantato la giuria con “Sapori di casa e di mare”, un tributo ai prodotti locali come le acciughe.

La giuria e i criteri di valutazione

La giuria, composta da chef ed esperti internazionali, ha valutato i partecipanti non solo per le loro competenze tecniche, ma anche per la capacità di raccontare la storia dei piatti, ridurre gli sprechi alimentari e valorizzare i prodotti locali. Tra i membri spiccavano, oltre a Martina Caruso, il vincitore dell’edizione 2023 Boštjan Volk e l’esperto IGCAT Per T. Tørrissen.

Premiazione e impegno per il futuro

La cerimonia di premiazione si è svolta al Monastero dei Benedettini di Catania, alla presenza dell’assessore regionale Salvatore Barbagallo, che ha definito l’evento un’importante occasione per i giovani chef. Diane Dodd, presidente dell’IGCAT, ha elogiato il talento dei finalisti e sottolineato l’importanza di preservare il patrimonio alimentare europeo.

Tutti i partecipanti hanno aderito al Patto IGCAT Regional Chef Ambassadors, impegnandosi a promuovere la sostenibilità e i prodotti locali nella loro carriera.

Un evento di rilievo europeo

L’European Young Chef Award, giunto alla sua ottava edizione, è promosso dall’IGCAT in collaborazione con la Regione Siciliana, che sarà Regione Europea della Gastronomia 2025. Il concorso rappresenta una vetrina per i talenti emergenti e un’occasione di valorizzazione delle tradizioni culinarie regionali.

La manifestazione si è conclusa con visite guidate e incontri con i produttori locali della provincia di Catania, confermando l’impegno verso una gastronomia sostenibile e inclusiva.