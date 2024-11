Catania si illumina per il Natale: inaugurate le festività tra luci, mercatini e tradizione

Un’atmosfera di festa ha avvolto piazza Università e il centro di Catania, dove il sindaco Enrico Trantino, affiancato dal presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, dagli assessori e dai consiglieri comunali, ha dato il via ufficiale alle celebrazioni natalizie con l’accensione del grande albero di Natale. L’evento, animato dal gruppo scolastico “Pizzifolk” dell’Istituto Comprensivo Pizzigoni-Carducci in abiti da Babbo Natale, ha richiamato centinaia di cittadini e reso ancora più magica la serata, accompagnata dal suono del sax di Giovanni Arena.

Il sindaco Trantino, nel suo discorso, ha sottolineato il valore del Natale come occasione di gioia e condivisione: «Se queste luci e questa atmosfera natalizia sono un desiderio di tutti noi, è importante che entrino nei nostri cuori. Solo così daremo un senso autentico al Natale, che rappresenta l’unione e la speranza per una città che ha bisogno del nostro cuore rossazzurro per crescere e migliorare».

L’inaugurazione ha segnato l’apertura dei mercatini natalizi, distribuiti in diverse aree del centro storico, tra cui piazza Università, piazza Mazzini, via Garibaldi, via Montesano e villa Pacini. Le tradizionali casette rimarranno operative fino al 28 dicembre, accogliendo visitatori dalle 10 alle 22, con orari prolungati fino alle 23:45 nei giorni festivi e prefestivi.

La città si prepara a vivere un mese di eventi e spettacoli, non solo nel cuore del centro storico ma anche nei quartieri più periferici come San Cristoforo e Librino. Dal prossimo 8 dicembre, un’illuminazione scenografica coinvolgerà il Palazzo degli Elefanti, attualmente coperto dalle impalcature per i lavori di restauro.

Le luci natalizie impreziosiscono via Etnea, piazza Vincenzo Bellini, piazza Federico di Svevia e numerose altre vie cittadine, raggiungendo anche piazza Michelangelo e viale Vittorio Veneto. L’albero di Natale, alto 15 metri, domina piazza Università, mentre le luminarie – realizzate grazie ai fondi della tassa di soggiorno turistico e al contributo degli sponsor – si estendono per oltre dieci chilometri, regalando alla città l’atmosfera tipica delle feste.

Con questa iniziativa, Catania si conferma pronta ad accogliere cittadini e turisti, offrendo un Natale all’insegna della tradizione, della cultura e della magia.