L’onorevole Ludovico Balsamo annuncia un nuovo Capitolo di Legge per il rilancio del settore fieristico B2B in Sicilia

L’onorevole Ludovico Balsamo ha presentato un nuovo Capitolo di Legge Regionale, fortemente voluto per trasformare il comparto fieristico “business to business” in Sicilia. “Questo provvedimento rappresenta un passo storico per l’Isola e mira a organizzare eventi fieristici di altissimo livello, facendo della Sicilia un polo attrattivo per gli operatori del settore”, ha dichiarato Balsamo.

Il deputato ha evidenziato come tali iniziative possano favorire la destagionalizzazione del turismo, un tema centrale per l’economia siciliana, spesso richiamato anche dal Presidente della Regione. “Gli eventi fieristici B2B non solo generano opportunità commerciali, ma stimolano un flusso continuo di visitatori durante tutto l’anno”, ha spiegato, aggiungendo che il turismo business può contribuire a una crescita economica più sostenibile e duratura.

Il nuovo Capitolo di Legge prevede misure per incentivare eventi settoriali e promuovere le eccellenze siciliane, creando sinergie tra aziende locali e operatori internazionali. Attualmente, la Sicilia ospita oltre venti grandi eventi fieristici ogni anno, principalmente nei mesi da ottobre ad aprile, rispondendo così al calo delle presenze turistiche stagionali.

Con un fondo iniziale di 250.000 euro, destinato ad aumentare nei prossimi bilanci, l’obiettivo è attrarre operatori dal Nord Italia, dall’Europa e dal Nord Africa. “Grazie alla sua posizione strategica e al clima favorevole, la Sicilia può diventare l’Hub del Mediterraneo per il settore fieristico B2B”, ha affermato Balsamo, sottolineando anche l’importanza di sviluppare infrastrutture adeguate per accogliere eventi di rilievo.

“Quanti imprenditori, visitando la nostra isola e apprezzandone le bellezze, potrebbero decidere di investire qui?” ha concluso Balsamo, esprimendo ottimismo e fiducia per un futuro prospero per la Sicilia.