Il Consiglio Comunale di Catania approva il bilancio 2025-2027, impegno unanime per il servizio ASACOM

Il Consiglio Comunale di Catania ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027, un documento fondamentale per la programmazione strategica e il funzionamento dell’ente nei prossimi anni. “Esprimiamo soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo, che rappresenta un passo cruciale per la gestione delle risorse pubbliche e la pianificazione dei servizi essenziali a beneficio della comunità”, dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali del gruppo Mpa.

Tuttavia, i consiglieri hanno espresso rammarico per la mancata individuazione, in questa fase, delle risorse necessarie al pieno finanziamento del servizio ASACOM (Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione per gli studenti con disabilità). “Questo servizio, essenziale per garantire l’inclusione scolastica e il diritto allo studio, non ha trovato copertura nel bilancio. Il nostro gruppo aveva proposto un emendamento per individuare una soluzione, ma l’assenza di parere contabile favorevole da parte dell’amministrazione ne ha impedito l’approvazione”.

Nonostante ciò, attraverso il dialogo e una visione condivisa sull’importanza del tema, il Consiglio ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna l’amministrazione comunale a reperire le risorse necessarie per garantire la continuità di questo fondamentale servizio.

“La piena unanimità con cui l’aula ha approvato l’ordine del giorno dimostra l’attenzione trasversale verso questa priorità sociale e il forte impegno collettivo per non lasciare indietro alcuna famiglia”, proseguono i consiglieri Mpa.

Come gruppo consiliare, il Mpa rinnova il suo impegno affinché il servizio ASACOM e il diritto allo studio siano concretamente garantiti per tutti, auspicando che il Comune possa rispondere pienamente alle legittime esigenze dei cittadini.