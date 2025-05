Lega, mantenuto l’impegno di Salvini sulla Ferrovia Circumetnea

“Ringraziamo il ministro Salvini per l’impegno mantenuto sulla ferrovia Circumetnea in Sicilia. I fondi stanziati nel Decreto Infrastrutture, approvato oggi in Consiglio dei Ministri per il 2025 e il 2026, garantiranno i servizi di un importantissimo nodo del trasporto pubblico siciliano, specie in un versante in cui può avere un impatto positivo per sostenere il turismo”. Lo dichiarano i deputati siciliani della Lega, Valeria Sudano e Anastasio Carrà, sottolineando come si tratti di “un ulteriore segnale evidente della grande attenzione che la Lega e il ministro Salvini continuano a dimostrare nei confronti della nostra Sicilia”. “Solo investendo nelle infrastrutture e nel potenziamento della rete – aggiungono – riusciremo a favorire crescita e sviluppo dell’Isola”. Il rafforzamento della Circumetnea non è soltanto una risposta alle esigenze di mobilità quotidiana, ma anche uno strumento strategico per rilanciare il territorio e valorizzare le sue potenzialità economiche e turistiche.

