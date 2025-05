Giovane gambiano arrestato per atti osceni e resistenza a pubblico ufficiale

Un 19enne gambiano, con precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Polizia di Stato dopo essersi denudato e aver compiuto atti osceni nei confronti di una donna nei pressi di una scuola elementare di viale Africa. La vittima, spaventata, ha trovato riparo nel Centro fieristico “Le Ciminiere” e ha subito allertato la Polizia. L’uomo l’ha inseguita quasi completamente nudo fino al piazzale antistante il centro, dove il personale di servizio ha contribuito a contenerlo in attesa degli agenti.

Le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Centrale sono intervenute tempestivamente, bloccando il 19enne che, rifiutandosi di fornire i documenti, ha minacciato di morte e insultato i poliziotti, prima di scagliarsi con calci e pugni contro di loro. Nonostante gli insulti e i colpi subiti, gli agenti lo hanno ammanettato e lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale, fatto salvo il principio di presunzione di innocenza. Anche negli uffici della Questura e durante il trasferimento nelle camere di sicurezza, il giovane ha continuato a mostrarsi violento, costringendo gli agenti a ricorrere all’uso del taser per neutralizzarlo. Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 19enne l’obbligo di firma in attesa del rito direttissimo.