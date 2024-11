I Carabinieri incontrano gli studenti: promuovere la cultura della legalità tra i giovani

Nell’ambito del progetto di promozione della Cultura della Legalità, i Carabinieri della Compagnia di Randazzo hanno recentemente incontrato gli studenti di quinta elementare e prima media dell’Istituto Comprensivo “Spedalieri – Castiglione” di Bronte. Durante l’incontro, guidato dal Capitano Luca D’Ambrosio, si è discusso di temi fondamentali come il rispetto delle regole, i diritti e i doveri di ciascuno, con un’attenzione particolare verso il bullismo e il cyberbullismo.

Dopo una breve introduzione da parte della Dirigente Scolastica, il Capitano D’Ambrosio ha affrontato il tema del bullismo con l’ausilio di slide, definendo il bullismo come un insieme di comportamenti aggressivi e prepotenti, e il cyberbullismo come l’estensione di questi atti nel mondo online. Ha spiegato come questi fenomeni possano generare profonde ferite emotive nelle vittime, spesso sottovalutate dai bulli stessi, che non comprendono quanto possa essere dannoso il loro comportamento. È stato sottolineato il ruolo fondamentale di ciascuno nel contrastare questi comportamenti, evitando l’indifferenza e promuovendo un ambiente di solidarietà.

Il Capitano ha inoltre parlato della gestione dei dati personali online, invitando i giovani a fare attenzione a ciò che condividono in rete. Una volta pubblicato, un contenuto può rimanere online per sempre, spesso difficile da eliminare del tutto. Consigli utili su come mantenere un ambiente positivo e di supporto tra coetanei sono stati accompagnati da suggerimenti pratici su come affrontare situazioni di disagio e a chi rivolgersi in caso di difficoltà.

L’incontro ha suscitato grande interesse tra gli studenti, che hanno partecipato attivamente condividendo esperienze personali e ponendo domande su come agire concretamente per aiutare i compagni. Un momento toccante è stato rappresentato dal disegno realizzato da uno studente: un bambino che stringe la mano al Capitano, accompagnato dalla frase ispiratrice “Chi ha un grande cuore protegge la vittima e non la lascia mai”.