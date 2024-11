Catania, quartiere San Leone: Carabinieri recuperano quattro auto rubate in un cortile condominiale

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul territorio da parte dell’Arma di Catania per contrastare l’illegalità, i Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa hanno recentemente recuperato quattro auto rubate nascoste in un cortile condominiale nel quartiere San Leone. Intorno alle 17:00, durante un servizio di perlustrazione, una pattuglia del Nucleo Operativo ha deciso di ispezionare alcuni parcheggi condominiali di Corso Indipendenza, area che spesso viene utilizzata come deposito temporaneo per veicoli rubati.

Entrati nel cortile, i militari hanno subito notato una FIAT 500L con la sicura dello sportello alzata, un dettaglio sospetto che ha portato la pattuglia a verificare immediatamente il veicolo in banca dati, confermando che l’auto era stata rubata a una cittadina catanese il 10 ottobre.

Poco dopo, i Carabinieri hanno udito delle voci concitate nelle vicinanze, apparentemente coinvolte in una discussione. Avvicinatisi per indagare, hanno scoperto che i condomini stavano discutendo della presenza anomala di tre veicoli parcheggiati nel cortile da diversi giorni: una Giulietta Alfa Romeo, una Fiat Panda e una Lancia Y. Inizialmente i residenti avevano pensato che le auto appartenessero a ospiti, ma dopo vari giorni hanno iniziato a sospettare che fossero abbandonate.

Dopo aver comunicato le targhe alla Centrale Operativa, i Carabinieri hanno confermato che anche le altre tre auto erano rubate. In particolare, l’Alfa Romeo Giulietta era stata rubata il 2 ottobre a un residente di Patti, la Fiat Panda era di una donna argentina residente a Cosenza, e la Lancia Y era stata rubata a Comiso il 29 settembre.

Con il supporto della Centrale, i militari hanno provveduto a contattare i proprietari, che hanno manifestato gratitudine per il ritrovamento dei loro veicoli. Anche i condomini hanno espresso apprezzamento per l’intervento dei Carabinieri, che ha riportato la sicurezza nel loro cortile, eliminando la preoccupazione per le auto sospette e garantendo nuovamente un ambiente tranquillo nel condominio.