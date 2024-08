Gli agenti del Commissariato di Adrano hanno eseguito l’ordine di carcerazione per esecuzione pena nei confronti di un 34enne

In una svolta significativa per la lotta alla criminalità organizzata, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno eseguito un ordine di carcerazione per un uomo di 34 anni, residente nella città di Adrano, condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione per associazione mafiosa.

L’individuo, il cui nome non è stato rilasciato, è stato riconosciuto colpevole di far parte di un clan mafioso noto per le sue operazioni nel territorio di Adrano. Tra i reati commessi in passato, si annoverano atti di “guardiania”, una forma di estorsione praticata ai danni dei proprietari di terreni agricoli, e il traffico di sostanze stupefacenti.

Queste azioni criminose hanno portato a precedenti arresti e condanne, con pene detentive di 4 e 3 anni, che l’uomo ha già scontato. Tuttavia, la sua continua associazione con attività mafiose ha portato a un’ulteriore condanna, dopo che la Corte di Appello di Catania ha emesso una sentenza definitiva e il successivo ricorso in Cassazione è stato respinto come inammissibile.

La Procura della Repubblica di Catania ha quindi ordinato la carcerazione dell’uomo, che dovrà scontare la pena detentiva oltre a una multa pecuniaria di 400 euro. Dopo gli adempimenti di rito, il condannato è stato rintracciato presso la propria abitazione e trasferito in una struttura carceraria, dove rimarrà a scontare la pena.