Emergenza Cenere: Enav, efficienza nel traffico aereo nonostante la chiusura di Fontanarossa

La società Enav, che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ha affrontato con prontezza e professionalità l’emergenza legata alla chiusura dell’aeroporto di Catania Fontanarossa. Il 15 agosto, la decisione di interrompere le operazioni aeree è stata presa dalle autorità competenti a causa della cenere vulcanica, un fenomeno noto nell’area a causa dell’attività dell’Etna.

In una nota ufficiale, Enav ha chiarito che, nonostante la chiusura, non si sono verificati problemi significativi nella gestione dello spazio aereo. La società ha sottolineato che le operazioni di pulizia delle piste e delle vie di rullaggio non rientrano nelle sue competenze, ma ha espresso piena disponibilità a collaborare con le autorità per garantire la sicurezza e l’efficienza del traffico aereo.

La chiusura dello spazio aereo è stata una misura precauzionale, necessaria per garantire la sicurezza dei voli e dei passeggeri. Enav, con la sua esperienza e le sue competenze, si è detta pronta a partecipare a eventuali tavoli tecnici per fornire il proprio contributo al sistema di trasporto aereo italiano.

L’efficienza di Enav nella gestione di situazioni critiche come questa è un esempio del suo impegno verso la sicurezza e la regolarità del traffico aereo nel paese. La società continua a lavorare per assicurare che, anche in circostanze impreviste, il cielo italiano rimanga una via sicura e affidabile per il trasporto aereo.