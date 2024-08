Gli agenti del Commissariato di Acireale svolgono un controllo rigoroso sugli esercizi commerciali

Gli agenti del Commissariato di Acireale hanno recentemente condotto un’attività di controllo in alcuni esercizi commerciali della frazione di Santa Tecla. L’obiettivo era verificare l’osservanza delle regole e l’adempimento alle prescrizioni amministrative di licenze e autorizzazioni.

Durante il servizio, svolto in sinergia con la Polizia Locale, sono state riscontrate diverse irregolarità di varia natura in tre esercizi commerciali del territorio acese. In particolare, in un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande, i poliziotti hanno riscontrato numerose violazioni amministrative. Queste includevano la mancata esibizione della Scia d’esercizio e della Scia sanitaria, oltre all’assenza della Scia per intrattenimento musicale, nonostante fosse presente un disc jockey con apparecchi e attrezzature per la diffusione sonora.

Gli agenti hanno anche constatato l’effettuazione del servizio assistito ai tavoli, che non è consentito per la tipologia di attività. Se confermate, queste violazioni potrebbero portare a sanzioni per 10 mila euro, oltre alla cessazione dell’attività.

I controlli hanno riguardato anche un panificio, dove è stato rilevato un ampliamento abusivo della concessione del suolo pubblico e la mancata autorizzazione agli scarichi idrici. In questo caso, oltre alla sanzione per circa 1000 euro, è prevista la chiusura dell’esercizio in caso di inottemperanza nei termini prescritti.

Nel centro cittadino, gli agenti hanno rilevato in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande la mancata concessione dell’occupazione del suolo pubblico, nonostante il titolare ne avesse presentato richiesta. Per questa infrazione è stata comminata una sanzione di 173 euro.

Ai titolari di tutti gli esercizi commerciali controllati è stato intimato di produrre al Comando della Polizia Locale atti e documenti per i necessari accertamenti d’ufficio. Questo permetterà di definire l’ammontare delle sanzioni da comminare e gli eventuali provvedimenti di sospensione o di cessazione delle attività. Questo episodio sottolinea l’importanza del rispetto delle normative locali e nazionali per garantire un ambiente commerciale sicuro e regolamentato.