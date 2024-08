Ruba portafogli a turista, arrestato

In un ristorante del centro storico, un turista è stato scippato mentre stava per pagare il conto. Il proprietario del locale e uno dei clienti hanno inseguito il ladro, mentre la Polizia di Stato è intervenuta. Il ristoratore è riuscito ad acciuffare lo scippatore, ma quest’ultimo ha estratto un coltello e ha tentato di colpirlo. Fortunatamente, i poliziotti sono arrivati in tempo per fermarlo. L’uomo è stato arrestato per rapina e il maltolto è stato restituito al turista.

