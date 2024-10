Fratello e sorella arrestati a Catania per detenzione di droga: sequestrati hashish, marijuana e cocaina

Durante un’operazione serale di controllo, la Polizia di Stato di Catania ha arrestato un uomo di 26 anni e sua sorella di 23, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La vicenda ha avuto inizio quando gli agenti della Sezione Criminalità Straniera e Prostituzione della Squadra Mobile hanno notato il giovane, alla guida del suo scooter, che si aggirava per la città con atteggiamento sospetto.

Insospettiti, gli agenti hanno deciso di seguirlo fino alla centrale piazza Stesicoro. Dopo avergli intimato l’alt, l’uomo è stato fermato e sottoposto a un controllo. Durante la perquisizione, sotto la sella dello scooter sono stati trovati due panetti di hashish, per un peso complessivo di 200 grammi. Inoltre, l’uomo aveva con sé 440 euro, parte dei quali nascosti negli slip, segno che potesse essere coinvolto in attività illecite.

La perquisizione si è poi estesa all’abitazione del 26enne, situata nei pressi di piazza Montessori. Al momento dell’arrivo degli agenti, la sorella del fermato, affacciata al balcone, ha cercato di nascondere la droga in casa, ma senza successo. Durante la perquisizione dell’appartamento, la polizia ha rinvenuto quasi 2 chili di marijuana suddivisa in quindici buste, 2,5 chili di hashish e 50 grammi di cocaina, oltre a strumenti per il confezionamento della droga e una somma di denaro superiore a mille euro.

Le analisi effettuate dal Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica hanno rivelato che dalle sostanze sequestrate si sarebbero potute ricavare circa 53.692 dosi di hashish, 14.769 dosi di marijuana e 152 dosi di cocaina. Di fronte a tali evidenze, fratello e sorella sono stati arrestati e condotti alla Casa Circondariale di Catania “Piazza Lanza”, in attesa della convalida del loro arresto.