Gravina di Catania: 65enne denunciato per danneggiamento, minacce e atti persecutori

Un uomo di 65 anni, residente a Gravina di Catania, è stato denunciato dai carabinieri con accuse di danneggiamento, minacce e atti persecutori. L’intervento dei militari è avvenuto in via Meli, a seguito di una segnalazione dei vigili del fuoco, i quali erano stati chiamati per domare un incendio appiccato a un’automobile cosparsa di benzina.

La vettura apparteneva a un 73enne di Pedara, il quale aveva parcheggiato nella zona per far visita alla sua nuova compagna, con cui aveva iniziato una convivenza appena due settimane prima. Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di scoprire che l’ex marito della donna, una 57enne, non aveva preso bene la notizia della nuova relazione. Nei giorni precedenti, infatti, l’uomo aveva avuto una violenta discussione con l’ex moglie, minacciandola apertamente con queste parole: “Te la faccio vedere io, ti faccio scappare dalla Sicilia.”

I sospetti dei carabinieri si sono presto concentrati sull’ex coniuge. Grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza della zona, è stato possibile identificarlo mentre giungeva in via Meli a bordo di un’auto. Dopo aver parcheggiato a circa 20 metri dalla palazzina, l’uomo è sceso dal veicolo con un bidone in mano, versandone il contenuto – benzina – sul cofano dell’auto del rivale. Dopo aver appiccato il fuoco, si è allontanato rapidamente.

Riconosciuto sia dai carabinieri che dalla sua ex moglie, il 65enne si è presentato spontaneamente in caserma, confessando il suo gesto prima che le forze dell’ordine lo rintracciassero. Oltre al danneggiamento dell’auto, l’uomo è stato denunciato anche per atti persecutori e minacce nei confronti della sua ex moglie.