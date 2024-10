Stretta contro i parcheggiatori abusivi a Catania: sette denunce

Tolleranza zero contro chi svolge abusivamente l’attività di parcheggiatore nelle strade di Catania, creando disagi e minacce alla tranquillità di automobilisti e clienti delle attività commerciali.

Su disposizione del Questore di Catania, la Squadra Volanti ha intensificato i controlli mirati nelle aree a maggiore affluenza, in particolare presso ristoranti, supermercati e negozi. Le operazioni non si sono limitate al solo centro storico, ma hanno interessato varie zone della città, con un pattugliamento dinamico e costante durante tutta la settimana, specialmente nel fine settimana.

Questa strategia di monitoraggio ha portato alla denuncia in stato di libertà di sette individui, tutti accusati di violare il D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), una misura di prevenzione personale adottata dal Questore che vieta l’accesso a determinate zone. Tale misura è disposta dalla Divisione Polizia Anticrimine dopo un’istruttoria accurata.

Tra i denunciati, figurano sei catanesi con precedenti penali: un 39enne fermato in piazza Europa, un 34enne in corso Sicilia, un 35enne in piazza Verga, un 25enne in largo Paisiello, e un 46enne e un 44enne entrambi fermati in via Dusmet. Quest’ultimo, oltre alla denuncia per violazione del D.A.C.U.R., è stato anche segnalato per porto abusivo di armi, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico. A questi si aggiunge un 38enne di nazionalità marocchina, fermato in piazza Turi Ferro.

Queste operazioni si inseriscono all’interno di un più ampio piano di controllo che la Polizia di Stato sta attuando a Catania e provincia. Ulteriori attività di verifica e pattugliamento sono già programmate e verranno messe in atto nei prossimi giorni dagli agenti della Squadra Volanti e dei Commissariati di zona.