Etna Comics 2025 trasformerà Catania in una meta internazionale per il fumetto

Etna Comics 2025 trasformerà Catania, dal 30 maggio al 2 giugno, in una meta internazionale per il fumetto, il gioco e la cultura pop: presentata ieri mattina la tredicesima edizione, che per la prima volta si sviluppa in tre aree simboliche del centro – piazza Giovanni XXIII, Le Ciminiere con piazzale Rocco Chinnici e il Palazzo della Cultura – collegate da navette gratuite. Il tema dell’anno, #shockinmytown, omaggia Franco Battiato, autore del manifesto firmato da Igort, mentre alla tradizionale asta di beneficenza per la Locanda del Samaritano si affianca la novità Rai Porte Aperte: un vero set televisivo in cui studenti di tutte le età sperimenteranno ruoli professionali dal conduttore all’operatore di ripresa. Antonio Mannino, direttore di Etna Comics, ha annunciato spazi più ampi e ingressi su via Archimede per accogliere al meglio il pubblico, sottolineando il valore delle mostre realizzate in sinergia con la sezione Tolkien, che rimarranno visitabili – insieme alle esposizioni dedicate a L’Odissea illustrata di Paolo Barbieri e al Signore degli Anelli – fino al 15 giugno. Il sindaco Enrico Trantino ha definito l’evento «una straordinaria opportunità per valorizzare il talento giovanile e integrare Etna Comics nel tessuto urbano, contribuendo a rendere Catania sempre più viva e inclusiva», nel solco del percorso che porterà la città a Capitale Italiana dei Giovani 2025.

