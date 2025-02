Denunciato un 30enne per rapina ai passanti: la Polizia lo individua dopo le indagini

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino nigeriano di 30 anni, con precedenti, ritenuto responsabile di una serie di rapine ai danni di passanti in diverse zone della città.

L’indagine ha preso avvio nei giorni scorsi, quando un giovane catanese si è rivolto al Commissariato di Pubblica Sicurezza “Librino” per denunciare un’aggressione subita poco prima in piazza Falcone-Borsellino. Il giovane ha raccontato di essere stato avvicinato da un uomo straniero che, senza motivo apparente, lo aveva spintonato per poi sottrargli la bicicletta a pedalata assistita e darsi alla fuga.

Gli agenti del Commissariato di Librino hanno immediatamente avviato le indagini, condividendo gli elementi raccolti con altri Commissariati per verificare eventuali collegamenti con episodi simili. L’incrocio delle informazioni ha permesso agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Cristoforo” di individuare una possibile corrispondenza con il modus operandi di un soggetto già noto per reati analoghi.

Convocata in Commissariato, la vittima ha riconosciuto il presunto responsabile tra le immagini di un album fotografico mostrato dai poliziotti. Il 30enne è stato quindi rintracciato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo si trova irregolarmente sul territorio nazionale, motivo per cui è stato segnalato all’Ufficio Immigrazione della Questura per gli adempimenti di competenza.