Movida Sicura: Controlli Interforze nel Centro Storico, Identificate Oltre 300 Persone

Anche nell’ultimo fine settimana, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel centro storico per garantire la sicurezza della movida. Un dispositivo interforze, coordinato dalla Polizia di Stato, ha presidiato le principali zone di ritrovo con il supporto del X Reparto Mobile, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito Italiano, oltre al contributo operativo della Polizia Scientifica.

L’operazione mirava a prevenire e reprimere comportamenti illeciti che potessero turbare l’ordine pubblico, con un’attenzione particolare alla sicurezza dei giovani e dei cittadini che frequentano il centro nelle ore serali e notturne.

Controlli Capillari e Sanzioni

I presidi fissi e i posti di controllo sono stati dislocati nelle principali piazze e vie della movida, tra cui piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, piazza Università e via Etnea. Complessivamente, sono state identificate 217 persone, di cui 55 con precedenti penali, e controllati 94 veicoli.

Gli agenti hanno vigilato sulle aree pedonali per prevenire l’ingresso di mezzi non autorizzati, verificato il rispetto del Codice della Strada e contrastato l’uso di sostanze stupefacenti e alcol tra i più giovani. Sono state elevate 8 sanzioni: 3 per guida senza casco, con fermo amministrativo dei ciclomotori, 3 per mancanza di assicurazione, con sequestro del mezzo, e 2 per divieto di sosta.

Lotta ai Parcheggiatori Abusivi

Prosegue l’azione di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Dieci persone, tutte pregiudicate, sono state sanzionate e deferite all’Autorità Giudiziaria per violazione del Dacur, il provvedimento che vieta loro di stazionare nelle aree dove esercitavano l’attività illecita. Inoltre, gli agenti hanno sequestrato circa 174 euro, frutto dell’attività illegale.

Interventi e Provvedimenti di Allontanamento

La Polizia di Stato ha eseguito 5 ordini di allontanamento e divieto di stazionamento nelle cosiddette “zone rosse”, nei confronti di soggetti che arrecavano disturbo o ostacolavano la viabilità, tra cui un 74enne in via Casello e un 24enne straniero in Corso Sicilia.

L’Intervento dei Carabinieri

Parallelamente, l’Arma dei Carabinieri ha operato con pattuglie della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania, concentrandosi su piazza Federico di Svevia, piazza Currò e Largo Rosolino Pilo. Sono state controllate 84 persone e 50 veicoli, con l’emissione di 10 verbali per infrazioni al Codice della Strada, per un totale di circa 9.000 euro di multe.

Tra i casi più rilevanti, una 57enne di Tremestieri Etneo è stata fermata alla guida di un veicolo già sequestrato, con conseguente revoca della patente e confisca dell’auto. Inoltre, il padre di un 17enne è stato sanzionato con una multa di 5.100 euro per aver permesso al figlio di guidare senza patente.

Prevenzione di Droga e Alcol alla Guida

Durante i controlli, sei conducenti sono stati sottoposti all’etilometro, senza riscontrare violazioni. Due automobilisti sono stati inoltre testati con il “drug-test”, senza esiti positivi.

Nei giardini di Castello Ursino, i Carabinieri hanno effettuato verifiche antidroga su sei giovani, senza trovare irregolarità.

Sicurezza e Controllo del Territorio

Grazie alla presenza capillare delle forze dell’ordine e ai controlli mirati, il fine settimana è trascorso senza particolari disordini, garantendo il sereno svolgimento della movida per cittadini e turisti. L’azione interforze ha inoltre impedito soste selvagge, comportamenti di guida pericolosi e fenomeni di criminalità diffusa, assicurando un ambiente più sicuro nel cuore della città.