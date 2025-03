Cyberbullismo e revenge porn: la Polizia di Stato incontra gli studenti dell’Istituto “Lionardo Vigo” di Acireale

Cyberbullismo e revenge porn sono stati al centro di un interessante incontro formativo organizzato dalla Polizia di Stato nei locali dell’Istituto scolastico superiore “Lionardo Vigo” di Acireale. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti della scuola paritaria, che hanno avuto l’opportunità di dialogare con i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale sui rischi legati ai comportamenti online, approfondendo le normative sui reati previsti dal cosiddetto “Codice Rosso”.

Dopo l’intervento introduttivo dei docenti, i poliziotti hanno illustrato in modo chiaro e diretto come riconoscere, prevenire e contrastare le insidie del mondo digitale. Attraverso l’analisi di concreti casi di cronaca, sono stati forniti spunti di riflessione e suggerimenti pratici per affrontare situazioni di potenziale pericolo. È stata più volte sottolineata l’importanza di segnalare, anche in forma anonima, ai docenti o direttamente alla Polizia, eventuali comportamenti sospetti o situazioni di disagio.

Un focus specifico è stato dedicato ai reati di revenge porn e sex extortion, temi che hanno suscitato particolare interesse tra gli studenti, poiché spesso oggetto di discussione tra i ragazzi stessi e ampiamente trattati dalla stampa nazionale. Il dibattito ha avuto un taglio tecnico e pratico, stimolando la partecipazione degli studenti che hanno rivolto domande dirette ai poliziotti. Sono state illustrate le condotte da adottare per un utilizzo consapevole e sicuro dei social network e delle chat di messaggistica. In particolare, è stato rivolto l’invito a utilizzare l’app della Polizia di Stato “YouPol” per segnalare episodi sospetti o situazioni di disagio.

Al di là delle situazioni di emergenza, per le quali è sempre attivo il numero NUE 112, i poliziotti hanno ricordato che le porte del Commissariato di Acireale sono sempre aperte per accogliere e ascoltare eventuali denunce o segnalazioni legate a episodi di bullismo, cyberbullismo o revenge porn.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di prossimità promosse e volute dal Questore di Catania, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità tra i giovani. Lo spirito della missione della Polizia di Stato – “Esserci sempre” – è stato pienamente incarnato da questo incontro, che ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di crescita per gli studenti.